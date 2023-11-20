العرباوي: مع كل قصف إسرائيلي على غزة تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي

أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، أن أبسط مبادئ حقوق الإنسان تستباح في فلسطين المحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات العرباوي في كلمة له خلال اشرافه على افتتاح فعاليات الحوار القضائي الإفريقي السادس للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وعبر الوزير الأول في أول خرجة له عن أسفه لوقوف المنظومة الدولية عاجزة على فرض حقوق الانسان ومواجهة هذه الجرائم.

واعتبر العرباوي أنه مع كل قصف وضرب يوجه الاحتلال لغزة تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف العرباوي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على افتتاح أشغال هذا الحوار الذي يحمل شعار “النهوض بحقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية”.

وحضر الافتتاح أعضاء من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود.

كما حضر الأشغال عدد من رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ووفد عن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وممثلي الهيئات القضائية وشبه القضائية الإقليمية و أجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى.

ويسعى الحوار إلى توفير منصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في المحاكم الوطنية على مستوى القارة الإفريقية.

يشار إلى أن فعاليات الحوار، التي تعقد عملا بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي القاضي بعقد حوارات قضائية قارية كل سنتين، تتم بطريقة تشاورية وتشاركية وتمتد إلى غاية الأربعاء.