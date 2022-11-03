العرباوي: هكذا واجه الوفد الجزائري محاولات إفشال القمة العربية

تحدث السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة يوم الخميس، عن مواجهة الوفد الجزائري المشارك في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، لـ”محاولات لإفشال القمة والتشويش عليها”.

وأوضح العرباوي في حديث للإذاعة الجزائرية:”ما يضفي على نجاح الجزائر في تنظيم القمة العربية، قدرا أكثر من السعادة والارتياح، هو أن القمة جاءت في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد”.

وأضاف:”ليس من السهل أن تعقد قمة بهذا الحجم، وفي هذه الظرفية الدولية”. قبل أن يتابع:”الظروف كانت صعبة أيضا بالنسبة للوفد الجزائري، لأنه كان يواجه بعض المحاولات التي كانت تهدف إلى التشويش على القمة”.

وأردف العرباوي يقول:”عندما لاحظوا بوادر نجاحها بدأوا يتكالبون عليها (قمة الجزائر)، محاولين حتى إفشالها”، ليستدرك:”لكن الحمدلله، كل الأمور تمّت على مايرام”.

أبو الغيط: قمة الجزائر ناجحة من حيث التمثيل والتوافق

وفي 2 نوفمبر 2022، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن قمة الجزائر كانت من أهم القمم العربية من حيث التمثيل، وكذا التوافق بين قادة الدول.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، في الندوة الصحفية المشتركة التي نظمها مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ان القمة العربية بالجزائر حضرها 17 رئيسا وولي العهد و4 آخرين كان تمثيلهم عالي جدا.

وتابع أبو الغيط: “هذه القمة هي أكثر القمم العربية نجاحا وأكثر القمم من حيث مستوى التمثيل.

وأضاف أبو الغيط: “نحن نحاول في اجتماعات وزارية أن نقر ما سبق إصداره من قرارات في سطر واحد، والاجتماعات الوزارية تبنت هذا الإجماع”.