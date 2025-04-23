العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول بالدراسة والعرض عددا من الملفات والمشاريع.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد درست الحكومة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار.

كما تم خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون يتضمن تحيين المخطط الوطني للتهيئة لآفاق 2030، وكذا مشروع تمهيدي متعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.

الحكومة تناولت كذلك دراسة مشروع تمهيدي محدد لقواعد استعمال واستغلال الشواطئ سياحيا.

من جهة أخرى، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول جهود محاربة ظاهرة العـنف التي شهدتها بعض الملاعب.