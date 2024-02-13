العرباوي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم 13 فيفري 2024، اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات، حسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان.

حسب ذات المصدر، الإجتماع “خصص لإجراء تقييم للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، ودراسة واقتراح الآليات والتدابير الرامية إلى حماية وتطوير الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات.”

كما تناول كذلك اجتماع المجلس الأعلى لضبط الواردات “دراسة المحاور الكبرى للسياسة الوطنية بشأن الواردات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضبطها لاسيما من خلال تطوير نظام المعلومات والنظام الإحصائي للنسيج الانتاجي الوطني وتسريع عملية الرقمنة، وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال تنصيبه للمجلس الأعلى بتاريخ 02 أوت 2023.”