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اقتصاد
خلال تنصيب محمد بوخاري رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

العرباوي يدعو إلى مواكبة “التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر”

الشروق أونلاين
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العرباوي يدعو إلى مواكبة “التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر”
وكالة الأنباء الجزائرية

دعا الوزير الأول، نذير العرباوي، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى “مواكبة “التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر”، وهذا خلال كلمته بمناسبة إشرافه اليوم الثلاثاء، 15 أفريل، على تنصيب محمد بوخاري رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لربيعة خرفي.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، قال لعرباوي إن الرئيس عبد المجيد تبون، وضع أسس رؤية استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد قائمة على التحول الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وهي الرؤية التي تندرج “ضمن البرنامج الاصلاحي الشامل والطموح لرئيس الجمهورية الرامي إلى تنفيذ المشاريع الهيكلية الكبرى ودعم الاستثمار والاقتصاد المنتج للثروة وتمكين الإنتاج الوطني وترقية الصادرات والمضي قدما في مسار التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والرقمنة في ظل الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”.

كما شدد لعرباوي على أن هذه “الرؤية الاستراتيجية العميقة والشاملة تتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين، بما فيهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليكون منصة جامعة للنقاش العلمي والحوار والتفكير الجماعي والاقتراح البناء”.

ودعا الوزير الأول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “بمكانته الاستشارية وبتشكيلته المتنوعة التي تضم كفاءات من مختلف الآفاق العلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، إلى مواكبة “التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر من خلال تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في ترقية السياسات العمومية وتدعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد متنوع، تنافسي ومندمج، لا يعتمد فقط على الموارد التقليدية وإنما يراهن على المعرفة، والابتكار وروح المبادرة”، وفقا لذات المصدر.

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