العرباوي يستقبل الرئيس البوليفي
استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، السبت، رئيس الدولة المتعددة القوميات لبوليفيا لويس آرسي بمطار الجزائر الدولي.
الرئيس البوليفي حل بالجزائر للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، السبت، رئيس الدولة المتعددة القوميات لبوليفيا لويس آرسي بمطار الجزائر الدولي.
الرئيس البوليفي حل بالجزائر للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.