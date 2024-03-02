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الجزائر

العرباوي يستقبل الرئيس البوليفي

الشروق أونلاين
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العرباوي يستقبل الرئيس البوليفي

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، السبت، رئيس الدولة المتعددة القوميات لبوليفيا لويس آرسي بمطار الجزائر الدولي.

الرئيس البوليفي حل بالجزائر للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

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