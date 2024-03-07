العرباوي يستقبل المدير العام للفاو

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، المدير العام للفاو، شو دونيو، بقصر الحكومة، يوم الخميس 7 مارس 2024.

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، شو دونيو، اليوم الخميس 7 مارس، بقصر الحكومة.

حسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول، تناولت المحادثات التي جمعت الطرفين “واقع وآفاق التعاون بين الجزائر ومنظمة الأغذية والزراعة، مع تجديد الإرادة المشتركة للعمل على ترقية التعاون في إطار المشاريع الثنائية لدعم وتطوير قطاع الفلاحة.”

المدير العام للفاو نوه عاليا، يقول ذات المصدر، بما حققته الجزائر من إنجازات في القطاع الفلاحي بفضل التدابير والإصلاحات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية من أجل النهوض بقطاع الفلاحة وتطويره بما سمح بتحقيق الأداء الاستثنائي الذي سجلته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في التصنيف العالمي للأمن الغذائي الذي حازت فيه الجزائر على المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 54 من ضمن 113 دولة مصنفة.

الوزير الأول استعرض كذلك خلال هذا اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للفاو الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر “تداعيات العدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة من قبل الاحتلال الذي أصبح يستخدم التجويع كوسيلة لإبادة الشعب الفلسطيني.”