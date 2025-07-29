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الجزائر

العرباوي يستقبل سفيري مصر وباكستان ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية

محمد فاسي
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العرباوي يستقبل سفيري مصر وباكستان ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية
أرشيف
الوزير الأول نذير العرباوي

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، كلًا من سفير جمهورية مصر العربية وسفير جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدين.

وجاء لقاء الوزير الأول بالسفير المصري بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر، حيث تم استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.

كما استقبل الوزير الأول سفير باكستان لدى الجزائر، خالد حسين خان قودارو، حيث تم التنويه بأواصر الأخوة وعلاقات التضامن التاريخية التي تجمع البلدين، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة.

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