العرباوي يستقبل وزير الخارجية الصومالي

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأحد بقصر الحكومة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الوزير الصومالي نقل “تحيات رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن شيخ محمود، وبالغ تقديره لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع ارادته القوية للعمل سويا من أجل ترقية العلاقات بين البلدين الشقيقين دعما للسلم والأمن والتنمية لاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي”.

وأوضح البيان أن الوزير الصومالي أطلع الوزير الأول على “الجهود المبذولة من أجل تعزير مسار استعادة الأمن والاستقرار في الصومال، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي”.