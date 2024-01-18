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الجزائر

العرباوي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز بأوغندا

الشروق أونلاين
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العرباوي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز بأوغندا

يتوجه الوزير الأول نذير العرباوي إلى العاصمة الاوغندية كمبالا، للمشاركة في أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز ممثلا لرئيس الجمهورية.

وجاء في بيان الوزارة الأولى: “ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يتوجه اليوم 18 جانفي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، للمشاركة في أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز التي تنعقد تحت شعار “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك” والقمة الثالثة لمجموعة 77+الصين المقرر عقدهما خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري”.

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