العرباوي يشرف على تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

أشرف الوزير الأول، نذير عرباوي، الخميس، على انطلاق مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعته الرابعة.

وجاء في بيان “تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول نذير العرباوي يشرف على انطلاق مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعته الرابعة”.

وفيما يلي قائمة الفائزين في المسابقة حسب الفئات: