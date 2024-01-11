العرباوي يشرف على تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
أشرف الوزير الأول، نذير عرباوي، الخميس، على انطلاق مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعته الرابعة.
وجاء في بيان “تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول نذير العرباوي يشرف على انطلاق مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعته الرابعة”.
وفيما يلي قائمة الفائزين في المسابقة حسب الفئات:
- الجائزة الأولى في اللسانيات منحت لمهدي ناصر من ولاية بجاية.
- الجائزة الثانية من نصيب حضراني عائشة من ولاية باتنة.
- الجائزة الثالثة لمحروش محمد من ولاية بجاية.
- الجائزة الأولى من فئة الأدب المعبر عنه بالأمازيغية تفسوسث علاء الدين من باتنة.
- الجائزة الثانية منحت لنجم الدين مواشي من ولاية سطيف.
- الجائزة الثالثة من نصيب مزهود ناصر في فئة الأدب المعبر عنه بالأمازيغية.
- الجائزة الأولى في فئة البحوث العلمية والرقمية منحت لحسن صندال من البويرة بينما كانت الجائزة الثالثة من نصيب طارق افتان من تيزي وزو.
- الجائزة الأولى في فئة الأبحاث في التراث اللامادي منحت لفادية تيجت والجائزة الثالثة لحميدة شوشان والثالثة لرشيدة فرتوني.