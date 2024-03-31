العرباوي يشيد بتطابق مواقف الجزائر وكوبا من القضايا الدولية

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر، ارماندو فيرغارا، الأحد 31 مارس 2024.

أشاد الوزير الأول، نذير العرباوي وسفير جمهورية كوبا لدى الجزائر، ارماندو فيرغارا، بتطابق مواقف الجزائر وكوبا من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما القضية الفلسطينية، حيث أجمع الطرفان على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في قطاع غزة.

وكانت زيارة وداع السفير الكوبي اليوم، الأحد 31 مارس، بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر، حسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان، “فرصة لإجراء تقييم لواقع العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، على ضوء نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع الرئيس الكوبي ميغال دياز كانيل، خلال زيارته للجزائر في نوفمبر 2022 لإعطاء دفع قوي للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.”