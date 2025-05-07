العرباوي يُجري محادثات مع نائب الرئيس السيراليوني

أجرى الوزير الأول، نذير العرباوي، مساء الثلاثاء، محادثات مع نائب رئيس جمهورية سيراليون محمد جولديه جالو.

وتناولت محادثات الوزير الأول الذي كان مرفوقا بكاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى منصوري، مع نائب الرئيس السيراليوني، “العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة، مع استعراض الأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، لاسيما في منطقة الساحل”.

وفي هذا الصدد، أعرب المسؤول السيراليوني عن “تقديره البالغ للدور الذي تضطلع به الجزائر على الصعيد الافريقي ودعمها لمختلف المبادرات الافريقية، مشيدا بالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ودعمه المتواصل للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء ومثمنا مساهمته في تعزيز قدراتها لمواصلة التقييمات القطرية من الجيل الثاني”.

وأقام نائب الرئيس السيراليوني مأدبة عشاء على شرف الوزير الأول والوفد المرافق له.

والثلاثاء، توجه الوزير الأول نذير العرباوي، إلى مدينة فريتاون عاصمة جمهورية سيراليون، ممثلًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الحالي لمنتدى دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، للمشاركة في أشغال المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة.