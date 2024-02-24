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الجزائر

العرباوي يُدشن مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو

الشروق أونلاين
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العرباوي يُدشن مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو

دشن الوزير الأول نذير العرباوي، السبت مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو بتيميمون.

وقام الوزير الأول بعد استماعه لعرض مفصل حول المركز بجولة تفقدية بمختلف أقسامه مرافقه.

ووصل الوزير الأول نذير العرباوي، السبت، إلى تيميمون، للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.

ورافق الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير الطاقة، وزير العمل والتشغيل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وكان في استقبال الوزير الأول لدى وصوله الى تيميمون و الوفد المرافق له، وإلي الولاية سونة بن عمر، و السلطات المحلية.
وسيقوم العرباوي خلال هذه الزيارة بتدشين مركز إنتاج الغاز بحاسي باحمو.

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