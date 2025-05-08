العرباوي يُستقبل من طرف رئيس جمهورية سيراليون

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، مساء الأربعاء، بفريتاون، من قبل رئيس جمهورية سيراليون، يوليوس مادا بيو، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون وتمنياته للشعب السيراليوني المزيد من التقدم والازدهار.

أفاد مصالح الوزير الأول بأن الرئيس يوليوس مادا بيو حمّل الوزير الاول نقل تحياته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتقديره البالغ لجهوده المشهودة من اجل تعزيز العمل الإفريقي المشترك لاسيما من خلال الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي يتولى رئاسة منتداها مع التأكيد على ارادته القوية لتعزيز علاقات التعاون الثنائية ومواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.