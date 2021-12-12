العربية لها مؤهلات الريادة في مجال العلم والمعرفة

باستغلال الذكاء الاصطناعي.. صالح بلعيد:

أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد، الأحد بتيارت، أن “اللغة العربية لها مؤهلات لتصبح رائدة في مجال العلم والمعرفة باستغلال ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي”.

وذكر بلعيد في كلمة خلال ملتقى دولي حول اللغة العربية تحت عنوان “اللغة العربية: رهانات وآفاق” أن “اللغة العربية لها كل المؤهلات والإمكانات لتكون اللغة الأولى عالميا في المجال العلمي والمعرفة والذكاء الاصطناعي والاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيا”.

وأبرز رئيس المجلس الأعلى للغة العربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جامعة “ابن خلدون” في إطار شهر اللغة العربية الذي حمل هذه السنة شعار “اللغة العربية.. التواصل الحضاري” أن المطلوب في الوقت الراهن هو بعث روح المبادرة لدى الطلبة والباحثين والمهتمين بتطوير اللغة العربية وإدماجها ضمن منظومة الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

ويرى بلعيد أن “الوصول إلى تطوير اللغة العربية واسترجاع مجدها كونها كانت سباقة في بناء الحضارة الإنسانية ولها الفضل فيما توصلت إليه الحضارة الغربية في جميع الميادين يبدأ وعلى الفور في البحوث التي تنطلق من حيث انتهت اللغات الأخرى في تطوير نفسها”.

وركز في ذلك على “ضرورة التكامل بين اللغات واستغلال العامل المشترك بين الألسن لإقحامها في عالم الرقمنة دون التخلي عن الهوية المرتبطة بها”، مضيفا أن “الجزائر من بين الدول الأولى التي أحيت شهر اللغة العربية التي تحظى باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة وأنها تقطع أشواطا بالدول التي جعلت منها لغة رسمية أولى أو ثانية والمشاريع الأكاديمية والعلمية عبر العالم التي تتخذ منها حاملا معرفيا”.

وتمحور الملتقى الدولي للغة العربية الذي شارك فيه أساتذة من العديد من الدول العربية والأجنبية حول ثلاثة محاور أساسية تناولت “اللغة العربية في عصر العولمة” و”تعليمية اللغة العربية” و”الإثراء اللغوي الفرنسي من الحضارة العربية”.

خ. م