العربي القطري يحسم صفقة الجزائري وسيم قداري

إسبانيول الإسباني يوافق على بيعه

كشفت مصادر صحفية قطرية أن نادي إسبانيول الإسباني وافق على العرض الثاني الذي قدمه نادي العربي القطري، لضم لاعبه الجزائري وسيم قداري، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع “وين وين” القطري، الثلاثاء، أن قداري الذي يرتبط بعقد لغاية 2026 مع فريقه الإسباني، سوف يوقع على عقد مدته 3 سنوات مع الفريق القطري، حيث سيعوض رحيل مارك مونييسا، الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم الماضي.

ويضم العربي في صفوفه 5 لاعبين محترفين؛ هم السوري عمر السومة، والتونسي يوسف المساكني، والمغربي محمد التعبوني، والبرازيلي رافينيا ألكانتارا، بالإضافة إلى الأيسلندي آرون غونارسون، هذا الأخير لم يحسم مصيره بشكل رسمي؛ إذ لا تزال الإدارة في رحلة البحث عن بديل له.

ويعد قداري أصغر لاعب جزائري يشارك في مباراة بالدوري الإسباني، وذلك بعمر 17 عامًا و7 أشهر، في إنجاز غير مسبوق لأي لاعب جزائري، وذلك في بداية الموسم الماضي.

وولد قداري في مدينة تيراسا الإسبانية الواقعة بإقليم كتالونيا، في 3 فيفري 2005، وبدأ مسيرته الكروية في مدرسة نادي إسبانيول، قبل أن يتم تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول بتوصية من المدير الفني، مارتيناز بينا، الذي أعجب بإمكانات النجم الجزائري الواعد بعد أيام فقط من توليه قيادة النادي الكتالوني هذا الصيف.

وسبق لقداري أن شارك مع المنتخب الوطني الجزائري تحت 18 عامًا في أكتوبر 2021، عندما لعب مع “صغار المحاربين” في مواجهة ودية مزدوجة أمام منتخب فرنسا تحت 18، والتي عرفت خسارتين قاسيتين لأشبال المدير الفني، مراد سلاطني، آنذاك بفرنسا، حيث انهزموا في اللقاءين بالنتيجة نفسها وبسداسية نظيفة (6-0).

وأسهمت النتيجتان في اتخاذ المدير الفني لمنتخب الجزائر تحت 18 عامًا، سلاطني، العديد من القرارات، ومنها استبعاد بعض اللاعبين من خياراته، وفي مقدمتهم قداري، على اعتبار أن الأخير يلعب في منصب المدافع الأوسط، قبل أن يخطو اللاعب منذ تلك الحادثة خطوة عملاقة عندما خاض أولى مبارياته في الدوري الإسباني.

وبعد استبعاده من المنتخب الجزائري عاد المدافع الواعد إلى المشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا، وسط إشادة كبيرة من وسائل الإعلام الإسبانية بإمكانياته، حيث وصفته بأحد أبرز المدافعين الصاعدين في سماء كرة القدم الإسبانية، ما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.