العرب يرفضون بالإجماع دخول إسرائيل لأفريقيا بصفة مراقب

الجزائر تنجح في تعبئة وزراء الخارجية لصالح موقفها

أكد بالإجماع وزراء الشؤون الخارجية العرب، المجتمعين في إطار الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية، “رفضهم وخيبة أملهم” عقب القرار الذي اتخذه رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، موسي فقي محمد، في منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى المنظمة الأفريقية.

وجاء في رسالة وجهها الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الجامعة العربية، الثلاثاء، إلى موسى فقي “بالفعل إن رد فعل الوزراء يعتبر محفزا مثلما هو الشأن بالنسبة لدعم أفريقيا التقليدي واللامشروط و الصارم لقضية الشعب الفلسطيني في نزاعه مع الكيان الصهيوني كما أنه بمثابة فخر للشعوب والدول العربية”.

كما أوضح الوفد “اتفقنا في كواليس الاجتماع على اعتبار دخول إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي – بعد محاولات غير مجدية على مدار عقدين – قد تعمل على تقويض العلاقة الإستراتيجية التي تؤسس العلاقات بين المنظمتين الإقليميتين والتي تقوم على الكفاح المشترك ضد الاستعمار والتمييز العنصري وترقية السلم والتعاون”.

وأضاف الوفد يقول “من أجل إبراز أهمية المسألة في الظرف السياسي الحالي، تم إدراج هذه الأخيرة في أجندة المجلس كنقطة فرعية للموضوع الرئيس المتعلق بالنزاع الإسرائيلي – العربي لكن أيضا في الإطار المتعلق بالأمن القومي العربي الذي شكل ضمنه توسع الوجود الإسرائيلي في أفريقيا انشغالا كبيرا بالنسبة لبلدان الجامعة العربية”.

وحسب رسالة الوفد دائما، فإن “أهم المناقشات حول الموضوع جرت في الجلسات المغلقة التي تسبق عادة الافتتاح الرسمي للدورة”.