-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
العرب
باقي بوخالفة
2022/04/27
327
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 أفريل 2022
السكك الحديدية: برنامج خاص بضاحية الجزائر أول أيام العيد
هذه أهم الملفات التي ناقشها وزير الاتصال مع السفير القطري بالجزائر
تعيين لعقاب وحروشي ورابحي ضمن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة
هذا تاريخ الإعلان عن نتـائج الامتحانات المهنية بقطاع التربية
تمديد العمل بمبادرة دعم تدريس اللغة الألمانية في الطور الثانوي بالجزائر
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
لأكثر من مليون مستفيد.. صبّ منحة البطالة الخاصّة بشهر أفريل
2022/04/28
Algérie Poste: les bureaux de poste ouvrent la nuit
2022/04/26
أمطار غزيرة عبر أكثر من 20 ولاية إلى غاية مساء الجمعة
2022/04/28
هذه حقيقة وثيقة متداولة حول قرار الفيفا بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون
2022/04/26
تحذير الجزائر من تحويل وجهة الغاز.. أول رد من الحكومة الاسبانية
2022/04/28
الرأي
المزيد
رمضان يتأهّب للرّحيل.. فهل من متحسّر؟
سلطان بركاني
2022/04/27
الحلقة 24: ذهول الأخنس بن شريق من بلاغة القرآن الكريم
خير الدين هني
2022/04/27
إطعامٌ مدرسيٌّ رديء!
أوحيدة علي
2022/04/27
في مسقط رأسي ومرابع صباي
محمد الهادي الحسني
2022/04/27
وسائل التواصل الاجتماعي… إلى أين؟
أبو بكر خالد سعد الله
2022/04/27