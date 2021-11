العرض الترويجي لفيلم “سبايدر مان” الجديد يتصدر الترند عبر عدة دول

تصدر العرض التروجي لفيلم سبايدر مان الجديد الذي يحمل عنوان “Spider-Man: No Way Home” الترند على تويتر عبر عدة دول، بينها الجزائر.

وعبّر نشطاء كثر عن رغبتهم الشديدة في مشاهدة الفيلم، بعدما كشفت شركة سوني عن المقطع الدعائي الرسمي، الثلاثاء، والذي بدى مشوّقا للغاية.

ويأتي ذلك المقطع قبل شهر من الإصدار السينمائي الحصري من إنتاج مشترك لـ مارفل ستوديو وشركة سوني.

ويعرض المقطع عودة بعض الوجوه القديمة من أفلام سبايدر مان السابقة بما في ذلك الممثل الأمريكي جيمي فوكس في دور إليكترو، والممثل البريطاني ألفريد مولينا في دور دكتور أكتوبوس.

يذكر أن الفيلم يعتبر الرابع من عالم مارفل السينمائي بعد “Black Widow”، و”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”، و “Eternals”، وهو الفيلم السابع والعشرون بشكل عام، ومن المقرر إصداره في دور العرض في 17 ديسمبر، وسيتم طرح التذاكر للبيع في 29 نوفمبر.

الفيلم من بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر (سبايدر مان)، وزندايا في دور إم جي، وبنديكت كومبرباتش في دور دكتور سترينج، وويليم دافو في دور رين جوبلين، ويتناول مفهوم تعدد الأكوان، بحسب ما قاله الدكتور سترينج في أحد المشاهد.

يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا.

يطلب المساعدة من دكتور سترينج، فتصبح المخاطر أكثر تعقيدا، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

وفي وقت سابق من هذا العام، تحدث توم هولاند عن سلسلة سبايدر مان، قائلًا “إنه أحد أكثر أفلام الأبطال الخارقين المستقلة طموحًا على الإطلاق، إنه مثير للإعجاب حقًا”.