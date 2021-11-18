العرض الترويجي لفيلم “سبايدر مان” الجديد يتصدر الترند عبر عدة دول
تصدر العرض التروجي لفيلم سبايدر مان الجديد الذي يحمل عنوان “Spider-Man: No Way Home” الترند على تويتر عبر عدة دول، بينها الجزائر.
وعبّر نشطاء كثر عن رغبتهم الشديدة في مشاهدة الفيلم، بعدما كشفت شركة سوني عن المقطع الدعائي الرسمي، الثلاثاء، والذي بدى مشوّقا للغاية.
لقطات جديدة من فيلم #SpiderManNoWayHomepic.twitter.com/BuL8XpwYf4
— مارفل بالعربي (@MarvelArabic) November 17, 2021
ويأتي ذلك المقطع قبل شهر من الإصدار السينمائي الحصري من إنتاج مشترك لـ مارفل ستوديو وشركة سوني.
More apparent leaked photos from #SpiderManNowWayHome ! What do you guys think?
–#SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeleaks #SpiderManNoWayHomeTrailer #CharlieCox #TobeyMaguire #Andrew pic.twitter.com/oOhKHea6c4
— Spidey News (@SpideyNewss) November 9, 2021
ويعرض المقطع عودة بعض الوجوه القديمة من أفلام سبايدر مان السابقة بما في ذلك الممثل الأمريكي جيمي فوكس في دور إليكترو، والممثل البريطاني ألفريد مولينا في دور دكتور أكتوبوس.
أشرار فيلم #SpiderManNoWayHome
كيف كانوا وكيف أصبحوا#SpiderMan #spiderman3 #NoWayHomepic.twitter.com/RofKKxTrst
— عرب ويرز (@ArbWarez2) November 17, 2021
يذكر أن الفيلم يعتبر الرابع من عالم مارفل السينمائي بعد “Black Widow”، و”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”، و “Eternals”، وهو الفيلم السابع والعشرون بشكل عام، ومن المقرر إصداره في دور العرض في 17 ديسمبر، وسيتم طرح التذاكر للبيع في 29 نوفمبر.
وأخيرررراً .. التريلر الرسمي لفيلم السنة 🕸🕸
Spider Man: No Way Home
أقل من شهر ونقدر نستمتع بالفيلم على شاشات موڤي سينما 😍💜
مين ناوي يشوفه؟
#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/IUUcabVt68
— موڤي سينما (@muvicinemas) November 18, 2021
الفيلم من بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر (سبايدر مان)، وزندايا في دور إم جي، وبنديكت كومبرباتش في دور دكتور سترينج، وويليم دافو في دور رين جوبلين، ويتناول مفهوم تعدد الأكوان، بحسب ما قاله الدكتور سترينج في أحد المشاهد.
يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا.
يطلب المساعدة من دكتور سترينج، فتصبح المخاطر أكثر تعقيدا، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.
فلم #SpiderManNoWayHome بيكمل أحداث Far From Home بعد ما صار شي و بيتر باركر استعان بدكتور سترينج عشان يلغي مفعول الشي ذا (حاولت ما احرق للي ما تابع 😅) و دكتر سترينج يجيب العيد و هو يلقي التعويذه و يدخل زمن على زمن و يجون كل ذولي من كل عالم او اتوقع من تأثير مسلسل لوكي pic.twitter.com/jf8pKQETb5
— Otto (@IKTO0) November 17, 2021
وفي وقت سابق من هذا العام، تحدث توم هولاند عن سلسلة سبايدر مان، قائلًا “إنه أحد أكثر أفلام الأبطال الخارقين المستقلة طموحًا على الإطلاق، إنه مثير للإعجاب حقًا”.