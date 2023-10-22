العرض المسرحي “جدب” يعرّي الواقع و تصادم الأحلام

كان الجمهور ،الجمعة 20 أكتوبر 2023، على موعد مع عرض ” الجدب” لجمعية المنارة قورصو لولاية بومرداس، ضمن فعاليات المهرجان الدّولي للمسرح ببجاية في دورته الثّانية عشر.

عرض نقل من خلال المخرج الشّاب وكاتب النّص “وليد عبد اللاّهي” جمهور دار الثّقافة ببجاية، عبر محطّات عديدة، رفقة الممثّلين الّذين أبدعوا في تقديم العرض، وقفوا خلالها على الكثير من القضايا في المجتمع بطريقة جميلة وجذّابة، على غرار الخيانة وفارق السّن في الزّواج و اختلاف الاختيار في الحياة وكذا الأحلام والطّموحات، بين أن يريد أن يخلد اسمه كفنّان يرتبط اسمه بأعماله بعد رحيله، و الّذي لعب دوره “فريد غالم” في شخصية “جعفر” صانع آلة الكمان، وبين ” عفاف” التي لعبت الدّور الممثلة “أمال بن زموري” والّتي تحلم بالأمومة و الحب، كبنت حالمة تختلف نظرتها للحياة مع نظرة زوجها يظهر من خلالها الفارق في الأحلام، بعد فارق السّن. وهذا ما يحدث التّصادم في الحياة اليومية الّذي ينتهي في الأخير بالخيانة، كما شاركهما في تقديم العرض “عبد العزيز قاصد” في دور ” سعيد”، شاب يعمل لدا جعفر ويحلم بالهجرة إلى إيطاليا، تربّى و عاش مع جعفر. إذ يريد هذا الأخير أن يترك له رسالة الفن وصناعة الكمان بعد رحيله، لكنّه اختار طريق نكران الإحسان، ويظهر على حقيقته حتّى في الهندام و الجسد، كمشهد يصوّر الزّيف الذي يعيشه الكثير من النّاس في هذه الحياة.

كما تطرّق العرض في مساحة زمنية لامست ساعة كاملة، إلى حالة الفنان والمحيط الفني ككل، بين واقعه وواقع التّكريمات وحينما يصبح مساحة لكلّ الأشخاص وكذا للعشوائية التي وقع فيها وأصبح كلّ شيء فيه بثمن والكثير من التّفاصيل المتعلّقة بهذا العالم.

“الفلوكة” يحافظ على سقف المتعة عاليا

بقي سقف الإمتاع عاليا في عرض ” الفلوكة” لجمعية الصّرخة لمسرح سكيكدة، هذا ما عاشه جمهور المسرح الجهوي مالك بوكرموح ببجاية في أمسية ما قبل الاختتام للمهرجان الدّولي للمسرح في دورته الثانية عشر. عرض من أداء الثّنائي المتمرّس “سيف الدّين بوهة” في دور ” علي” و”صبرينة قريشي” في دور ” وردة”، وإخراج أحمد عقون. هو قصّة زوجان يقرّران الهجرة عبر قارب الموت بعدما ضاقت بهم السّبل في الهجرة بالطّرق القانونية، طلبا في الإنجاب، تظهر خلال هذه الرّحلة فوق الماء، الكثير من مشاكل الحياة اليومية التي قدّمها الثّنائي بطريقة مرحة وفكاهية، لكنّها تحمل رسالات عميقة، صفّق لها الجمهور كثيرا وعاش كل لحظاتها.

بين إصرار الزّوج على الهروب نحو المجهول بعدما غلقت الأبواب في وجهه وبين خوف الزّوجة من الّذهاب لبلاد المهجر حتّى في طلب الأولاد، يظهر المدّ والجزر في الحوار بينهما، بين اللّحظات الجميلة التي عاشها معا، بدءا من ليلة عرسهما، وبين المشاكل التي كانت تحيط بهما خاصة من الأهل والأقارب. استطاع الممثّلان بتمرّسهما، المحافظة على سقف المتعة في هذا العرض، الّذي عرض مرّتين لجمهور بجاية خلال هذا المهرجان، ظهرت من خلاله تمكّنهما في نقل الكثير من الرّسائل على غرار الحب، وطريقة معاملة الأبناء، والشّك، والتعلّق بالوطن رغم كل الظروف، وفي المقابل محاولة الهروب منه حتّى ولو في قارب للموت.