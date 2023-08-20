العرفي يوقع مع مولودية الجزائر

أعلن فريق مولودية الجزائر تعاقده مع اللاعب عمار العرفي، لمدة موسمين، قادما من نادي نجم مقرة، في صفقة انتقال حر.

وقال فريق مولودية الجزائر عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “عمار العرفي رسميا في صفوف مولودية الجزائر بعقد يمتد لموسمين، قادما من صفوف فريق نجم مقرة”.

𝓝𝓮𝔀 𝓼𝓲𝓰𝓷𝓲𝓷𝓰 ✍️🆕🟩🟥 عمّار العرفي رسميا في المولودية لموسمين قادما من نجم مقرة.

𝐀𝐦𝐦𝐚𝐫 𝐄𝐥 𝐎𝐫𝐟𝐢 ➡️✅ 2025#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/TdudmqPmIc — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 19, 2023

وسيخضع العرفي لبرنامج تحضيري خاص، على أن ينتظم في التدريبات الجماعة بعد عودة الفريق التربص الذي يجريه حاليا بمدينة ران الفرنسية.

وسبق لمتوسط الميدان عمار العرفي البالغ من العمر 24 عاما وأن تقمص ألوان اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، قبل أن ينتقل إلى نجم مقرة في الموسم المنقضي.