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رياضة

العرفي يوقع مع مولودية الجزائر

عمر سلامي
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العرفي يوقع مع مولودية الجزائر
ح.م
عمار العرفي رفقة حاج رجم

أعلن فريق مولودية الجزائر تعاقده مع اللاعب عمار العرفي، لمدة موسمين، قادما من نادي نجم مقرة، في صفقة انتقال حر.
وقال فريق مولودية الجزائر عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “عمار العرفي رسميا في صفوف مولودية الجزائر بعقد يمتد لموسمين، قادما من صفوف فريق نجم مقرة”.

وسيخضع العرفي لبرنامج تحضيري خاص، على أن ينتظم في التدريبات الجماعة بعد عودة الفريق التربص الذي يجريه حاليا بمدينة ران الفرنسية.
وسبق لمتوسط الميدان عمار العرفي البالغ من العمر 24 عاما وأن تقمص ألوان اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، قبل أن ينتقل إلى نجم مقرة في الموسم المنقضي.

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