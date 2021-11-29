العروشية والمال الفاسد للظفر برئاسة البلديات!

أحزاب مستعدة للتحالف مع الجميع ومنتخبون "خارجون عن التنظيم"

وجهت أحزاب سياسية فائزة في محليات 27 نوفمبر الفارط، تعليمة لكافة منتخبيها عبر الولايات للشروع في عقد تحالفات مشتركة مع كافة التشكيلات السياسية، وذلك بغض النظر عن خطها السياسي أو برنامجها الانتخابي، واشترطت هذه الأخيرة احترام معيار النزاهة والكفاءة لدى المترشحين وإبلاغ القيادة قبل عقد أي تحالف.

مرشحون في الوقت بدل الضائع وتعليمات صارمة بالانضباط

وبعيدا عن مصلحة الحزب، عاد عامل المال الفاسد وما يعرف بالعروشية ليفرضا نفسيهما في تكوين التحالفات المحلية، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب السياسية العريقة التي أبدت تخوفا من التكتلات المشبوهة وكذا تمرد مرشحيها البدلاء، لاسيما وان هؤلاء ترشحوا في الوقت بدل الضائع والكثير منهم ليسوا مناضلين قدامى في أحزابهم ولا يتحلون بروح النضال والوفاء لأحزابهم.

الأفلان مع الأرندي.. وحمس مع البناء في ثنائيات محليّة لترجيح التكتلات

ويبدو أن الحساسية السياسية والخلافات الظاهرة بين بعض الأطياف الحزبية لم تؤثر على التحالفات في المجالس البلدية والولائية مادامت هذه الأخيرة تضمن مصلحة الحزب، والدليل تحالف الإسلاميين مع تشكيلات سياسية كانت في وقت سابق محسوبة على الموالاة على غرار الأفلان والأرندي ولا يوجد ما يجمعهما، والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، فقد أشارت مصادر “الشروق” عن وجود تحالف بينهما في بعض بلديات الوطن، وهو ما تترجمه التعليمات الموجهة للقاعدة قبيل ترسيم النتائج النهائية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .

تصريح إلكتروني بممتلكات المنتخبين على منصة رقمية لمحاربة الفساد

وفي هذا الإطار، طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي في تعليمة وجهها لمناضلي حزبه في الولايات، تحوز “الشروق” نسخة منها، بضرورة الحرص على وضع مصلحة الحزب فوق كل الاعتبارات الأخرى، وضمان وحدة كتلة الأفلان وتماسك أعضائها وعدم الانسياق وراء الطموحات الشخصية التي تضر بمصلحة الحزب.

وحسب نص التعليمة، فإنه من الضروري أن يكون هناك “سعي لضمان توافق كتلة الحزب على مستوى كل مجلس بلدي أو ولائي لتزكية مرشح إجماع لرئاسة المجلس البلدي أو الولائي مع الحرص على حضور كل المترشحين من دون استثناء، وان يكون لقاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي بمقر الأم”.

وشدد بعجي على ضرورة اللجوء إلى انتخابات داخلية بين أعضاء الكتلة لاختيار مرشح الحزب لرئاسة المجلسين البلدي والولائي، وهذا في حالة تعذر الحصول على توافق، ويمكن للأمين العام للحزب حسب نص المراسلة اتخاذ إجراءات خاصة في بعض المجالس البلدية والولائية، مع ضرورة أن تراعي التحالفات مصلحة الحزب وبما يخدم مصالح المواطنين، وفق المعطيات الخاصة بكل بلدية وولاية.

وفي نفس السياق، كشف القيادي في حركة البناء الوطني عبد الوهاب قلعي عن إرسال حزبه تعليمة إلى كافة المكاتب الولائية تنص على ضرورة جعل مصلحة البلدية والولاية أساسا للتحالفات التي انطلقت على المستوى المحلي على – حد قوله – وذلك مباشرة بعد الكشف عن النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات، من أجل تفعيل التنمية المحلية التي تحتاج إلى استقرار.

وأشار في تصريح لـ”الشروق” أن حركة البناء هدفها تحقيق التنمية وخدمة المواطن الذي وضع فيها ثقته وبالتالي التحالف سيكون ضمن هذا السياق.

وبالنسبة لحركة مجتمع السلم، فإن التحالفات على مستوى المجالس المحلية المنتخبة تخضع إلى السلطة التقديرية لمنتخبي الحركة حسب مصادر “الشروق”، دون أي تدخل من القيادة الحزبية، هذه الأخيرة التي “تتولى فقط مهمة الإشراف على ما يجري قاعديا وتحديد المعايير الواجب احترامها، خاصة ما تعلق بانتقاء المترشحين ذوي السمعة الطيبة والنزاهة”.