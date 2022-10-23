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الشروق العربي
"ليزيميقري" معاناة البقاء و وجع الذهاب

العروض المنافسة في المسرح المحلي المحترف بسيدي بلعباس في يومه الثالث:

صالح عزوز
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العروض المنافسة في المسرح المحلي المحترف بسيدي بلعباس في يومه الثالث:

كان الجمهور على موعد مع عرضين، ضمن المهرجان المحلي الثقافي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس، سطرهما القائمون فعاليات المهرجان، في اليوم الثالث من منافسة العروض.

حيث استمتع الجمهور مع عرض” ليزميقري” للجمعية الولائية الرهان للإعلام والثقافة بالتعاون مع المسرح صراط بومدين، إخراج بن عيسى ياسين، لولاية سعيدة.

تقاسم خشبة العرض، شابان في الغربة، لعب الدور كل من ” عبد الاهي توفيق” و “قادم محمد”، أحدهما كان يكتب في جريدة نفي بسبب كتاباته وأفكاره، والآخر شاب حالم، يشتغل في أعمال وضيعة، يحتفظ بأمواله في دمية ” “دب” يدور بينهما في كل مرة حوار، عن البلد الأم وما يحدث فيها من آفات اجتماعية، و كذا المحيط العام ككل ” الذبان ” كرسالة عن عدم النظافة، وكذا واقعهما في بلاد المهجر، والحديث عن الأنانية و الجري وراء الملذات، يظهر هذا في سلوكات الشاب الحالم الذي يشتغل في الأنفاق و المجاري المائية، والحديث عن سلوكات الأشخاص في الغربة، على غرار الاحتفال برأس السنة الميلادية وتقاسم لحظات لشرب الخمر والذهاب للملاهي وغيرها. عرض لخص معاناة الأفراد بين الوطن و بلاد الغربة، على اختلاف طريقة الهجرة، عن الاشتياق للعائلة و مرور الأيام، والحلم بالعودة للوطن وكذا حرية التعبير وغيرها، وكذا الذوبان في ثقافة الغرب. في الأخير يقرر الشاب الذي يكنز الأموال العودة للوطن من أجل تحقيق أحلامه، أما الشاب المنفي، فيقسم له أنه لن يستطيع العودة مهما حدث، لعدة أسباب.

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