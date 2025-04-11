العروض تتهاطل على قندوسي وسيراميكا يدرس المقترحات

ناديه لم يقرر مصيره بعد

قرّر مسؤولو نادي سيراميكا فتح المزاد على الدولي الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الذي تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس مسؤولو سيراميكا كل العروض المقدّمة للاعب الجزائري، الذي نجح الفريق في ضمّه من النادي الأهلي بشكل نهائي هذا الموسم، بعدما قرّر الأهلي بيعه على خلفية تصريحاته ضد الأحمر.

وأكد معتز البطاوي، المدير الرياضي بنادي سيراميكا في تصريحات لـ”اليوم السابع”: “وصلتنا عروض كثيرة من أجل التعاقد مع أحمد القندوسى في الفترة الحالية، منها ما هو أوروبي وخليجي، بالإضافة إلى عرض من نادي بيراميدز أيضا”. وأضاف المدير الرياضي بنادي سيراميكا: “نركّز حاليا على الموسم الحالي لارتباطنا بمباريات مهمة وسنحسم الأمر بنهاية الموسم”. وتابع: “سنعرض الأمر أولا على كابتن علي ماهر وحال الموافقة سيتم بيعه لأعلى عرض، ولا يوجد في عقد اللاعب ما يلزم سيراميكا في اتخاذ قرار بيعه خارجيا أو داخليا”.

وساهم أحمد قندوسى مع سيراميكا هذا الموسم في عشرة أهداف خلال 18 مباراة لعبها حتى الآن حيث تمكّن من تسجيل 3 أهداف ووضع 7 أهداف أخرى لزملائه في الفريق، وجلب إجمالي مساهماته مع سيراميكا إلى 30 هدفًا، وسجل 14 هدفا و16 هدفًا في 51 مباراة منذ انتقاله من الأهلي المصري.

وتتنافس نادي الأهرامات المصري، مع أحد الأندية الأوروبية التي أرسلت عرضا لمعرفة ما هو مطلوب للحصول على خدمات قندوسي، بالإضافة إلى أحد الأندية العربية على أمل الفوز باللاعب الموسم القادم.