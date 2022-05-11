العروض قد تغير نية فوزي غولام في الاعتزال

أودينيزي وجنوى يريدانه في هذه الصائفة

أفادت مصادر إعلامية إيطالية بأن الظهير الأيسر الجزائري، فوزي غولام، الذي سيغادر نادي نابولي بشكل رسمي مع نهاية عقده في هذه الصائفة، يوجد على رادار عدة أندية محلية إيطالية أبدت رغبتها في ضمه.

وبحسب صحيفة “إل ماتينو”،فإن ناديا أودينزي الذي يحتل حاليا المركز الـ12 في جدول الترتيب العام للبطولة الإيطالية، وجنوى الذي لا يزال يصارع على البقاء في دوري الأضواء، مهتمان بانتداب المدافع الدولي الجزائري، فوزي غولام، خلال فترة التحويلات الصيفية القادمة.

وأضاف أن هناك عروضا أخرى وصلت للاعب من خارج إيطاليا، دون الكشف عن الأندية والوجهات التي طلبت التعاقد معه.

وسبق لنفس المصدر أن تحدث عن اقتراب انتهاء قصة فوزي غولام مع نادي نابولي، الذي قضى فيه ثماني سنوات، عرفت عدة مطبات بين الفترات الزاهية التي انحصرت في السنوات الثلاث الأولى من 2014 إلى 2017، وهي المرحلة التي برز فيها بشكل لافت، إلى درجة أن أعرق الفرق الأوروبية كانت تتمنى التعاقد معه، والفترات العصيبة والتعيسة التي تسببت فيها الإصابات المتعددة التي تعرض لها بداية من سنة 2017، التي أثرت على مسيرته بطريقة سلبية.

كما أشارت إل ماتينو في أعداد سابقة، إلى نية المدافع الجزائري، فوزي غولام، في وضع حد لمشواره الكروي، واعتزال الملاعب بعد نهاية عقده مع نادي نابولي.