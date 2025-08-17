العطلة فرصة “ذهبية” لتقوية مهارات التلاميذ

مختصون يقترحون استغلالها في أنشطة تثري شخصيتهم

وجدت العديد من العائلات الجزائرية نفسها أمام فرصة إضافية بعد قرار تمديد العطلة الصيفية إلى غاية 21 سبتمبر المقبل، الأمر الذي سيتيح لهم مساحة زمنية أكبر للتفكير في كيفية استغلال هذه المدة المتبقية بشكل مثمر يعود بالنفع على أبنائهم، وهي فترة مهمة يجب استغلالها بشكل أفضل من أجل العودة في ظروف نفسية وجسدية أحسن خلال الدخول المدرسي المقبل.

ويرى مختصون أن هذه الفترة من العطلة لا ينبغي أن تكون للراحة التامة فقط، بل يمكن أن تتحول إلى مجال واسع لتطوير المهارات واكتساب المعارف، وحتى ترتيب الأولويات قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، من خلال استغلالها الأسابيع المتبقية بطريقة تضمن عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بكامل جاهزيتهم النفسية والمعرفية، وبحماس أكبر خلال السنة الدراسية المقبلة.

وفي هذا السياق، صرح الخبير التربوي عومر بن عودة لـ”الشروق” أن العطلة الصيفية تمثل مرحلة مهمة في المسار الدراسي للتلاميذ، حيث تشكل الحد الفاصل بين مستوى دراسي وآخر، مشددا على ضرورة أن يخصص الأولياء فترة راحة لا تقل عن أسبوعين لأبنائهم بعيدا عن أي ضغط أو إجهاد، قبل الشروع في استغلال باقي أيام العطلة في أنشطة تثري شخصياتهم وتعود عليهم بالفائدة.

وأوضح بن عودة أنه على الأولياء الانتباه إلى إفراط أبنائهم في استعمال الهاتف خاصة في الألعاب الإلكترونية والتي تشتت عقل الطفل وتبعده عن واقعه، وفي ذات الوقت اقترح المتحدث جملة من الأنشطة المفيدة التي يمكن أن يقضي فيها الأبناء عطلتهم بعيدا عن سلبيات التكنولوجيا الحديثة، على غرار حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد، تحسين الخط والإملاء، وحتى قراءة القصص والروايات المفيدة لاكتساب رصيد لغوي، إلى جانب الاطلاع على السيرة النبوية وقصص الأنبياء وسير العلماء وغيرها من الأمور التي تقوي شخصية الطفل وتكسبه زادا لغويا جيدا.

كما أشار المتحدث إلى أن الفرصة مواتية حاليا لتعلم لغة أجنبية أو لغة البرمجة، وممارسة الكتابة الإبداعية كالقصة والشعر والخواطر، المشاركة في الأعمال المنزلية، التسجيل في نواد رياضية مثل السباحة إن توفرت في بعض المناطق، إضافة إلى مراجعة المكتسبات القبلية خاصة للمقبلين على الامتحانات الرسمية، وزيارة الأقارب لتعزيز صلة الرحم على حد قوله.

وفيما يخص الاستعداد للدخول المدرسي، شدد بن عودة على ضرورة إعادة تنظيم أوقات الأكل والنوم تدريجيا مع اقتراب الأيام الأخيرة لتتناسب مع أوقات الدراسة بعد الالتحاق بالمقاعد خلال السنة الدراسية المقبلة، بالإضافة إلى تحضير الأبناء نفسيا عبر الحوار الإيجابي معهم حول المدرسة وأجوائها وأهميتها في مستقبلهم، وكذا تقليل الجلوس أمام الشاشات واستبدالها بأنشطة تعليمية مفيدة، والقيام بمراجعات قصيرة لبعض المواد لاسترجاع المعلومات.

كما دعا الخبير التربوي إلى مشاركة الأبناء في التحضير العملي للدراسة من خلال اقتناء الأدوات المدرسية والملابس الجديدة لبعث الحماس والمسؤولية لدى التلميذ، مع ترتيب مكان مخصص للمراجعة داخل المنزل لتوفير أجواء ملائمة للدراسة بعد العودة، قائلا إن هذه الخطوات العملية والبسيطة من شأنها أن تهيئ الأبناء لدخول مدرسي ناجح، وتساعدهم على مواصلة مسارهم الدراسي بثقة وحماس.