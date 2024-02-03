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جواهر

العفن يجتاح قصر نجمة بوليوود بريانكا شوبرا البالغة قيمته 20 مليون دولار!

جواهر الشروق
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العفن يجتاح قصر نجمة بوليوود بريانكا شوبرا البالغة قيمته 20 مليون دولار!

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي نبأ اجتياح العفن لقصر نجمة بوليوود بريانكا شوبرا البالغة قيمته 20 مليون دولار.

وبحسب ما نقلت صحيفة مترو البريطانية عن مواقع أمريكية فقد أُجبرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها المغني نيك جوانس على ترك قصرهما في لوس أنجلوس، بسبب العفن.

وقالت شوبرا وزوجها إنهما اضطُرا لإخلاء القصر الذي “لم يعد صالحًا للسكن”، بعد اجتياح الرطوبة والعفن اللذين سبّبهما تسرب المياه.

وقال موقع “بيج سيكس” المختص بأخبار المشاهير، أن بريانكا وزوجها رفعا دعوة قضائية، العام 2023، ضد الجهة التي باعتهما المنزل الفاخر، بعد أن بدأت مشاكل تسرب المياه تظهر في حمام السباحة والمنتجع الصحي، ما أدى لتعفن أجزاء من المنزل.

وجاء في الدعوى: “أدَّت التسريبات إلى إتلاف غرفة المعيشة، وأسطح المنزل الداخلية، ما شكل خطرًا صحيًا على ساكنيه”.

وأضافت: “ألحق التسريب أضرارًا جسيمة وكبيرة في المنزل، وعلى الرغم من هذا رفض البائع إلغاء طلب الشراء”.

وأكد الثنائي أن حلَّ مشكلة العزل المائي سيتجاوز الـ 1.5 مليون دولار، في حين قد يتطلب إصلاح الأضرار العامة نحو 2.5 مليون دولار”.

يذكر أن بريانكا شوبرا البالغة 41 عاما، ونيك جوناس البالغ 31 عاما، اشتريا قصرهما الفاخر، في سبتمبر 2019، مقابل 20 مليون دولار، بعد أشهر من حفل زفافهما الضخم في راجستان في ديسمبر 2018.

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