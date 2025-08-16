العقبي يلتحق بالكاب وعدة مباريات ودية في البرنامج

شباب باتنة

تعززت تشكيلة شباب باتنة بوافد جديد، ويتعلق الأمر باللاعب هشام العقبي الذي اختار خوض تجربة كروية مع الكاب خلال الموسم الكروي الجديد، حيث حمل الموسم المنصرم ألوان اتحاد الحراش وقبل ذلك لعب لاتحاد خنشلة وعدة أندية، ما جعل أسرة شباب باتنة تراهن على خدمات وخبرة هذا اللاعب بالشكل الذي يصب في خدمة التشكيلة في التحديات التي تنتظرها خلال بطولة الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يكون قد التحق هشام العقبي بالتعداد الذي يواصل تحضيراته الجادة في إطار التربص المغلق الجاري في نواحي تيكجدة بالعاصمة تحت قيادة المدرب عبد النور بوصبيعة الذي يسعى إلى استغلال الفرصة لتفعيل العمل التحضيري وفق البرنامج التحضيري المسطر لهذا الغرض، مع إثرائه بعدة مباريات ودية تم إدراجها في البرنامج، فبعد ودية نصر حسين داي التي جرت منتصف الأسبوع، فإن الكاب لعب ودية أخرى مساء أمس أمام نادي بومرداس بملعب هذا الأخير، على أن يخوض ودية أخرى في تربص تيكجدة أمام شبيبة بجاية، وبعد العودة إلى باتة من المنتظر أن يخوض وديتين وأخريين، الأولى أمام نادي التلاغمة والثانية ضد شباب عين ياقوت بمركب 1 نوفمبر بباتنة الذي يحتضن أول مباراة من عمر البطولة للكاب أمام الجار اتحاد الشاوية في إطار جولة الافتتاح.

من جانب آخر، عبر إدارة شباب باتنة عن استيائها مما وصفتها وجود تجاوزات مالية وقانونية تعود إلى عهد الإدارة السابقة، وفي مقدمة ذلك بعض الاستشهادات والاعترافات بالدين غير مبرة قانونا بحسب الإدارة الحالية، خاصة وأنها بحسب البيان لم تدرج في التقرير المالي للنادي، ما يتطلب حسبها ضرورة تدخل الجهات الوصية لوضع النقاط على الحروف بغية تحمل كل طرف لمسؤولياته، يحدث هذا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها شباب باتنة قبل أيام قليلة عن انطلاق الموسم الكروي المقبل، ما جعل أسرة النادي تطلب من جميع الجهات الفاعلة التدخل لمد يد العون وتوفير الظروف المناسبة التي تسهل مهمة اللاعبين والطاقم الفني لتشريف ألوان الكاب، والسعي إلى لعب أدوار طموحة في البطولة.