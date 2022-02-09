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رياضة

العقم التهديفي يلاحق رونالدو في العام الجديد

سليم.ع
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العقم التهديفي يلاحق رونالدو في العام الجديد
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لم يتمكن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو مرة أخرى من التسجيل، ليستمر العقم الهجومي للدون، منذ بداية العام الجديد2022 ..

وعجز رونالدو للمباراة الخامسة على التوالي، في هز شباك المنافسين، محققا بذلك رقما سلبيا، لم يقع فيه منذ 12 سنة، لما كان في صفوف ريال مدريد.

وكانت أطول فترة غاب فيها رونالدو عن التسجيل، في نهاية أول موسم له مع النادي الملكي، ومعهم أول ثلاث جولات من الموسم التالي بالإضافة لمباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أجاكس أمستردام.

وشارك النجم كريستيانو رونالدو، كبديل في مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي والتي انتهت سهرة الثلاثاء بالتعادل بهدف لمثله.

واتجه رونالدو بعد المباراة مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس وظهرت على وجهه علامات الغضب.

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