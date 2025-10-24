العقوبات الأمريكية على روسيا ترفع أسعار الشحن البحري النفطي بـ 16%

أظهرت بيانات بورصة البلطيق، تسجيل ارتفاع محسوسٍ في أسعار العقود المستقبلية للشحن في ناقلات النفط العملاقة بعدما دفعت العقوبات الأميركية المفروضة على اثنتين من كبرى شركات النفط الروسية المشترين إلى البحث عن بدائل.

ووفقا لمقال نشرته وكالة “بلومبرغ“، سجّلت عقود الشحن الآجلة لأقرب شهر على المسار الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين ارتفاعا بنحو 16%، خلال تعاملات أمس الخميس، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2023، فيما صعدت عقود ديسمبر على المسار ذاته الذي تسلكه ناقلات النفط الخام العملاقة بنحو 13%.

ومن المرجّح أن تعمد مصافي نفط هندية وصينية إلى خفض أو وقف وارداتها من النفط الروسي، بعد العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على شركة “روس نفط” و “لوك وال” الروسيتين، والتوجه إلى مصادر أخرى وهي الخليج العربي.

ويعدّ هذا التحوّل في التصدير والاستيراد، سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الشحن البحري لهذه المادة الأساسية والتي تقوم عليها أغلب الصناعات في العالم.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، صدرت روسيا نحو 7.3 ملايين برميل يومياً في أغسطس، أي ما يعادل حوالي 7% من الاستهلاك العالمي من النفط الخام والوقود المكرر.