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الجزائر

العقيد ولطاش أمام محكمة الجنايات مجددا خلال الدورة الجنائية المقبلة

مريم. ز
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العقيد ولطاش أمام محكمة الجنايات مجددا خلال الدورة الجنائية المقبلة
أرشيف
أرشيف

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، يوم الإثنين، محاكمة شعيب ولطاش المتهم الرئيسي في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، وتقرر تأجيل الملف إلى جلسات لاحقة بالدورة الجنائية المقبلة بطلب من الدفاع لاستدعاء وحضور الشهود الغائبين عن المحاكمة.
وستوجه لرئيس الوحدة الجوية سابقا العقيد شعيب ولطاش تهمتا القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي، بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا و إحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة، بعد الفصل فيه بتاريخ 27 فيفري 2017 وتوقيع حكم الإعدام في حقه، ثم إدانته بعقوبة المؤبد بتاريخ 5 مارس 2021 بعد محاكمة مارطونية استغرقت 17ساعة، استمعت فيها هيئة المحكمة إلى تصريحات المتهم والأطراف المدنية وعددا من الشهود، بعد استئناف الحكم السابق، ويرتقب أن يمثل ولطاش من جديد أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بعد برمجة الملف خلال الدورة الجنائية المقبلة.

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