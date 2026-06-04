العلاج بالساونا.. تعرّف على 10 فوائد مذهلة

استُخدمت الساونا لآلاف السنين ولا تزال شائعة حتى اليوم. تشمل فوائدها تخفيف الألم، وتقليل التوتر، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية المناعة.

أُجريت دراسة في فنلندا، تابعت 2315 رجلا تتراوح أعمارهم بين 42 و60 عاما على مدار 20 عاما.

أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الساونا قد يكونون أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب موقع medicalnewstoday.

كيف تعمل الساونا؟

الساونا هي غرفة تُسخّن عادة إلى درجة حرارة تتراوح بين 70 و100 درجة مئوية. وعند دخولك إليها، تُحفز الحرارة العالية جسمك بعدة طرق:

ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية: يرتفع معدل ضربات قلبك بينما يعمل جسمك على تبريد نفسه.

التعرق: تُنتج الغدد العرقية الرطوبة للتخلص من الحرارة عن طريق التبخر.

توسع الأوعية الدموية: تتمدد الأوعية الدموية، مما يُحسّن الدورة الدموية.

إفراز الإندورفين: يُحفز الإجهاد الحراري إفراز هرمونات السعادة.

يؤدي هذا المزيج إلى الشعور بالاسترخاء، وتخفيف آلام العضلات، ولدى البعض، إلى نضارة البشرة بعد الساونا، وفق موقع myhealthopedia.

ماهي فوائدها؟

يمكن أن يؤدي التعرض للحرارة الناتجة عن العلاج بالساونا إلى:

ـ تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ تحسين وظائف الجهاز التنفسي من خلال ترطيب المجاري التنفسية، وتعزيز توسع القصبات الهوائية.

ـ تقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة.

ـ تقليل التوتر والألم المزمن.

ـ تحسين مؤشرات التمثيل الغذائي، مثل مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

ـ زيادة حرق الدهون، وفقدان الوزن، وتحسين الأداء الرياضي.

ـ زيادة إنتاج مضادات الأكسدة.

دعم عملية التخلص الصحي من السموم الكيميائية، مثل المعادن الثقيلة، بحسب موقع drruscio.

قد تُساهم في إطالة العمر

تشير دراسات رصدية واسعة النطاق إلى أن الاستخدام المنتظم للساونا قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتقدم في السن، مثل أمراض القلب والأمراض التنكسية العصبية (مثل الخرف).

وجدت مراجعة للأبحاث نُشرت عام 2021 في مجلة “علم الشيخوخة” التجريبي أن الرجال الذين استخدموا الساونا من 4 إلى 7 مرات أسبوعيا كانوا أقل عرضة بنسبة 66% للإصابة بالخرف، وأقل عرضة بنسبة 65% للإصابة بمرض الزهايمر، مقارنة بالمشاركين في الدراسة الذين استخدموا الساونا مرة واحدة فقط أسبوعيا، وفقا لموقع Forbes.

من هم الأشخاص الذين لا ينبغي لهم استخدام الساونا؟

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة بعدم استخدام الساونا أو غرف البخار. تأكد من استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من الحالات التالية:

الحمل

الربو أو أي مشاكل تنفسية أخرى

أمراض القلب

الصرع

ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم بشكل حاد

متناولو المنشطات أو المهدئات أو أي أدوية أخرى تؤثر على العقل، حسب موقع healthline.

تجهيز الجسم قبل الجلسة

تبدأ جلسة الساونا الفعّالة حتى قبل دخول الغرفة، يُنصح بما يلي:

ـ الاستحمام بماء دافئ لتنظيف البشرة وتسهيل التعرق.

ـ تجفيف الجسم جيدا، لأن البشرة الجافة تتعرق بسرعة أكبر.

ـ خلع المجوهرات والنظارات وأي أجسام معدنية قد تسخن.

ـ يُفضل استخدام الساونا على معدة فارغة أو بعد تناول وجبة خفيفة.