-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
العلاقات!
باقي بوخالفة
2022/07/31
36
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم السبت 30 جويلية 2022
انتخاب شريف رحماني عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية
رسميا.. منح حق الاستفادة للعامل من عطلة لمدة سنة لإنشاء مؤسسة
نفطال تحذّر من “إعلانات وهمية” للتوظيف في الشركة
جولة جديدة من الخصومة بين الشيخ فركوس وسنيقرة!
اليد العاملة النسوية في الجزائر تجاوزت 50 %
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
Algérie Poste: 5 méthodes pour consulter le solde de son compte CCP
2022/07/31
حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط على الأرض
2022/07/31
مؤسسة بريد الجزائر: 5 طرق للإطلاع على الرصيد الجاري
2022/07/31
أمطار رعدية وموجة حر عبر العديد من الولايات
2022/07/31
أول وفاة من نوعها بجدري القردة في اسبانيا
2022/07/30
الرأي
المزيد
مدارس أقطاب للشريعة والآداب
عبد الحميد عثماني
2022/07/31
أَكْذَبُ دولة
محمد الهادي الحسني
2022/07/31
سؤال المنهج في تأسيس وتسمية العلوم (علم الوقت والزمن) أنموذجا
أحمد محمود عيساوي
2022/07/31
ماذا يُرضي الغربَ من التيار الإسلامي؟
2022/07/31
احتلالٌ فاشيٌّ عنصريّ
2022/07/31