الرقمنة المالية والأمن السيبراني والاتصالات والطب في قلب التعاون

تتجه العلاقات الجزائرية-الروسية نحو مرحلة جديدة عنوانها التعاون الرقمي والتحول التكنولوجي، حيث تستعد الجزائر لاحتضان بعثة أعمال رقمية يومي 27 و28 سبتمبر 2025، بمشاركة مؤسسات اقتصادية وخبراء من كلا البلدين.

هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة في بناء شراكة نوعية، لا تقتصر على الجوانب التقليدية للتعاون، بل تمتد إلى المجالات المستقبلية التي تحدد موازين القوة في العالم المعاصر.

وبهذا الصدد، أكد رئيس البعثة الاقتصادية الروسية بالجزائر، إيفان ناليِتش، في تصريح مكتوب لـ”الشروق”، أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الروابط بين المتعاملين الاقتصاديين، مبرزًا أن جلسة “B2B” المقررة بفندق السوفيتال ستسمح للشركات الجزائرية بالتواصل المباشر مع نظيراتها الروسية، لبحث مشاريع تعاون ملموسة.

هذه اللقاءات الثنائية تمثل آلية عملية لفتح السوق الجزائرية أمام التكنولوجيا الروسية، وفي الوقت ذاته تمنح المؤسسات الجزائرية فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الرقمنة.

غير أن الحدث يتجاوز البعد الاقتصادي الضيق، إذ يندرج ضمن رؤية أوسع لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وهي عناصر أصبحت اليوم محركًا أساسيا للنمو وأداة لتعزيز السيادة الوطنية.

وسيحتل الذكاء الاصطناعي موقع الصدارة في النقاشات المؤسساتية المبرمجة خلال هذه البعثة. فإلى جانب الجلسات الاقتصادية، يشارك خبراء روس من مركز التعاون الدولي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومركز التكنولوجيات الصناعية في جلسات علمية لعرض تجارب روسيا في هذا المجال، واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الجزائرية.

وستغطي النقاشات قطاعات حيوية، المالية وتشمل تطوير أدوات ذكية لمراقبة المخاطر وتحسين الشمول المالي، والأمن السيبراني من خلال بناء أنظمة حماية وطنية ضد التهديدات الإلكترونية المتنامية، والاتصالات عبر إدماج حلول رقمية متقدمة لتعزيز فعالية الشبكات والبنية التحتية، إضافة إلى مجال الطب بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية.

بالنسبة للجزائر، فإن تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق سعيها إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، باعتباره رافعة أساسية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات. فالتحول نحو اقتصاد المعرفة لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

وبالنسبة للجزائر، فإن الانفتاح على شريك تكنولوجي كروسيا يمنحها فرصًا متعددة، لاكتساب خبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وإرساء قواعد سيادة رقمية تحمي بياناتها واستراتيجياتها التنموية، وتعزيز مكانة المؤسسات الناشئة الجزائرية عبر شراكات مع شركات روسية رائدة، وتطوير الكفاءات المحلية من خلال برامج تدريب ونقل تكنولوجيا.

ويترجم إدراج الرقمنة في قلب العلاقات الجزائرية-الروسية رغبة البلدين في الارتقاء بتعاونهما إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد، تتجاوز القطاعات التقليدية كالطاقة والدفاع، لتشمل التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، يضيف التصريح.

فالجزائر التي وضعت ضمن أولوياتها “الجزائر الرقمية 2030″، تجد في روسيا شريكًا قادرًا على مواكبة هذا الطموح، في وقت تسعى فيه موسكو إلى تنويع حضورها في إفريقيا من خلال التكنولوجيا المتقدمة، حسب المصدر.

رغم الأهمية الكبيرة للتعاون الجزائري-الروسي في مجال الرقمنة، إلا أنّه لا يخلو من تحديات، أبرزها المنافسة الدولية. فالجزائر تربطها بالفعل شراكات استراتيجية في المجال الرقمي مع قوى أخرى على غرار الصين، التي تعد أحد أكبر المستثمرين في البنية التحتية الرقمية عبر مشاريع الألياف البصرية، وشبكات الجيل الخامس، والحلول الذكية في المدن.

هذا التعدد في الشراكات يضع الجزائر أمام معادلة دقيقة، هي الاستفادة من تنوع العروض التكنولوجية دون الوقوع في تبعية لأي طرف. كما أن وجود منافسين دوليين أقوياء مثل الصين والاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة، يجعل من التعاون مع روسيا تحديًا يستلزم وضوح الرؤية، وتحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن أن تقدم فيها روسيا قيمة مضافة فعلية للجزائر.

في هذا السياق، فإن نجاح البعثة الرقمية الجزائرية-الروسية المقبلة سيقاس بقدرتها على تقديم حلول عملية وملموسة، وليس فقط بفتح قنوات الحوار. كما سيعتمد على مدى استعداد الطرفين لتحويل الاتفاقيات والنوايا الحسنة إلى مشاريع ميدانية تساهم في تحقيق أهداف الجزائر في مجال التحول الرقمي والسيادة التكنولوجية.