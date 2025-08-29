استعرض التعاون الثنائي مع رئيس أركان القوات البرية الهندية.. الفريق أول شنقريحة:

ـ “حركية متجدّدة للعلاقات العسكرية بين البلدين”

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن العلاقات الجزائرية-الهندية شهدت دفعا جديدا، على إثر الزيارة الرسمية الأخيرة، التي قامت بها إلى الجزائر، رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، وانعكست بشكل إيجابي وأعطت حركية متجدّدة للعلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال شنقريحة، خلال استقباله الخميس الفريق أول يوبندرا دويفدي، رئيس أركان القوات البرية الهندية، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي: “العلاقات الجزائرية-الهندية شهدت دفعا جديدا، على إثر الزيارة الرسمية الأخيرة، التي قامت بها إلى الجزائر، رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، شهر أكتوبر من سنة 2024، حيث ساهمت المحادثات الثنائية التي جمعتها برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسم آفاق جديدة، وتبني إستراتيجيات مستقبلية، من شأنها ترقية مستوى التعاون الثنائي، وتحريك كل الآليات المشتركة، عبر تفعيل مختلف اللجان الثنائية بين الجانبين”.

كما أكد الفريق أول شنقريحة، أن تلك الزيارة انعكست بشكل إيجابي وأعطت حركية متجدّدة للعلاقات العسكرية بين البلدين، عبر تبادل الزيارات الرسمية بين قيادتي الجيشين، على غرار مشاركة الفريق أول أنيل شوهان، رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية، في الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة، وكذا الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الهند خلال شهر فيفري من السنة الجارية.

من جهته، عبّر رئيس أركان القوات البرية الهندية، عن سعادته بزيارة الجزائر، التي أتاحت له فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والتصورات مع مسؤولي قيادة القوات البرية، وكذا التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، مؤكدا وجود فرص كبيرة لدى الطرفين لتجسيد تعاون عسكري مفيد ومثمر للبلدين.