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الجزائر
السفير الروسي بالجزائر:

العلاقات بين البلدين بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة

س. ع
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العلاقات بين البلدين بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة
أرشيف

ثمّن سفير روسيا الاتحادية، إيغور بيليايف، الأربعاء بالجزائر العاصمة، العلاقات الثنائية التي تجمع بين الجزائر وبلاده، والتي “بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة”.

وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوضح بيليايف أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أنها “تقدمت وتطورت بشكل ملحوظ في الأعوام الخمس الماضية، حيث بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة”. ويعد أبرز دليل على ذلك “العمل الجاري لصياغة وثيقة استراتيجية جديدة تعكس جودة العلاقات الجزائرية – الروسية”، وهي الوثيقة التي ستصبح “أساسا لتحفيز وتكثيف التعامل بين دولتينا مستقبلا”، مثل ما أكد.

كما أعرب، في سياق ذي صلة، عن “الارتياح العميق” للمستوى العالي الذي بلغه التعاون والتنسيق الذي يجمع الجزائر وروسيا على الساحة الدولية، متوقفا عند “تقارب وتطابق” مواقفهما من القضايا العالمية والإقليمية الراهنة. وعلى صعيد آخر، سجل بيليايف تطلع الجزائر وروسيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما، حيث قال بهذا الخصوص “يولي بلدانا اهتماما خاصا لعقد الدورة العاشرة للجنة الجزائرية-الروسية المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني التي ستحتضنها الجزائر”، مؤكدا أن هذا الاجتماع “سيعطي دفعا قويا لتوطيد التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين”.

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