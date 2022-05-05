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رياضة

العلاقة بين سليماني ومسؤولي السبورتينغ تدهورت

علي بهلولي
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العلاقة بين سليماني ومسؤولي السبورتينغ تدهورت

طرأ جديد بِخصوص وضعية اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، في فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ومعلوم أن العلاقة بين المهاجم سليماني ومدربه روبين أموريم ساءت، وأن التقني البرتغالي أبعد لاعبه الجزائري عن المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة للسبورتينغ.

وازدادت العلاقة سوءًا، حيث طلبت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة من سليماني بِالبحث عن فريق جديد يُمثّل ألوانه، انطلاقا من الصيف المقبل. لكن الدولي الجزائري أصرّ على البقاء، حتى انقضاء مدّة العقد في الـ 30 من جوان 2023. كما ذكرته صحيفة “روكورد” البرتغالية في تقرير لها نشرته، الخميس. التي أضافت أن إدارة فريق الأخضر والأبيض تحرّكت بناءً على طلبات المدرب روبين أموريم، الذي أكّد لها خروج سليماني من دائرة خططه التكتيكية في الموسم المقبل (بقيت مقابلتان فقط للسبورتينغ وينتهي الموسم الحالي).

أمّا صحيفة “أ بولا” البرتغالية، وفي تقرير لها نشرته، الخميس، فذكرت أن الخليج هو الوجهة المثلى لِإسلام سليماني، البالغ من العمر 33 سنة. بِسبب أجرته العالية، وقدرة أندية هذه المنطقة العربية على تلبية مطلبه المالي. وعدّدت أسماء دوريات السعودية وقطر والإمارات.

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