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الجزائر

العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت يرقد في المستشفى

الشروق أونلاين
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العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت يرقد في المستشفى
ح.م

تداول عدد من الأئمة والمشايخ خبر إصابة العلامة الشيخ طاهر آيت علجت بوعكة صحية أدخلته قسم الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشر الشيخ علي عية صورة رفقة فضيلة الشيخ آيت علجت أكد من خلالها تواجد العلامة في غرفة الإنعاش.

وكتب علي عية قائلا “أُدْعوا الله العظيم لشيخنا وعالمنا الطاهر علجات إنه في الإنعاش أن يشفيه الله تعالى بارك الله فيكم”.

من جانبه، قال الأستاذ المقرئ عَمَّار رقْبة الشُّرْفي أن العلامة طاهر آيت علجت يرقد في غرفة الإنعاش بمصلحة القلب بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

رئيس مصلحة القلب بمستشفى مصطفى باشا، سليم بن خدة، هو الآخر أكد الخبر عبر صفحته الرسمية، طالبا الدعاء للشيخ بالشفاء العاجل.

وفي 1 ماي 2023، توفي الشيخ محمد الصالح آيت علجت نجل العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

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