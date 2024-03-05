العلامة الصينية “شيري” ممولا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم
وقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مع العلامة الصينية للسيارات “شيري” على عقد تمويل، لمدة ثلاث سنوات.
وحضر مراسم التوقيع، رئيس”الفاف” وليد صادي، و المدير العام الممثل للعلامة التجارية الصينية في الجزائر، أيمن شريط.
وتم امضاء العقد صبيحة الثلاثاء، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، ويمتد من 2024 الى -2027.
وقال رئيس “الفاف” بعد التوقيع على عقد التمويل: “هذا جزء من التزامنا بتنويع وتعزيز الموارد المالية للاتحاد، من خلال اعتماد نهج التحالف الاستراتيجي مع الشركاء ذوي الشهرة العالمية”.
وأضاف: ” هذا التعاون يمثل انفتاح الفاف على أي فرصة لشراكات تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في خطة عملنا، وخاصة خلق الظروف والعوامل لتطوير كرة القدم في الجزائر وتعزيز البنى التحتية للتكوين”.