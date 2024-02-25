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الجزائر

العلامة محمد الددو: لاشك ان جامع الجزائر سيكون له أثر على البلدان المجاورة كلها

عادل.ف
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العلامة محمد الددو: لاشك ان جامع الجزائر سيكون له أثر على البلدان المجاورة كلها

أعرب العلامة الموريتاني، محمد الحسن الددو، عن إعجابه الكبير بجامع الجزائر، الأكبر في أفريقيا والثالث من حيث الحجم بعد الحرمين الشريفين مكة والمدينة المنورة.

وفي تصريح صحفي لنائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أدلى به للإذاعة الوطنية، خلال مشاركته فعاليات تدشين جامع الجزائر، قال لقد “تشرفت بحضور افتتاح هذه المعلمة التاريخية الكبير، التي هي معلمة غرب افريقيا جميعا، وهذا المسجد الجزائري الأكبر في أفريقيا ومركزه الثقافي”.

وأضاف العلامة الددو قائلا “لاشك أن هذا المعلمة سيكون له أثر على البلدان المجاورة كلها، وسينتفع به أهلنا في الجزائر وموريتانيا وتونس والمغرب وغرب أفريقيا قاطبة”.

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