بالفيديو.. رفع العلم الصحراوي داخل البرلمان الإسباني احتجاجا على خطوة سانشيز

رفع نواب في البرلمان الإسباني أعلام الصحراء الغربية، احتجاجا على دعم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للطرح المغربي بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نقله التلفزيون الحكومي في إسبانيا مساء الثلاثاء، فقد قام نواب “يونايتد وي كان” في مجلس الشيوخ برفع رايات الجمهورية الصحراوية ولافتات تحمل عبارات “الحرية للصحراء الغربية”.

وقالت صوفيا كاستانيون إحدى أعضاء المجموعة البرلمانية الاشتراكية:” “أريد أن أعبّر لكم عن الالتزام الراسخ لمجموعتنا مع الصحراء الغربية. لأنها مسألة مسؤولية تاريخية وتماسك وذاكرة”.

كما ختمت المتحدثة كلمتها باقتباس من كلمات لشاعر صحراوي يكتب بالإسبانية يقول فيها: “أخبرهم أن الأرض ليست لهم. قل لهم إنّ الشعب الموجود ليس لهم. وأخبرهم أن الحجارة يجب أن تكون بالمجان”.