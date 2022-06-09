العملاق المصري يُخطّط لِخطف “نسر” سطايفي

تتفاوض إدارة نادي وفاق سطيف هذه الأيّام مع نظيرتها من الأهلي، لِتحويل اللاعب الدولي الجزائري أحمد كندوسي إلى العملاق المصري.

ويوجد رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف عبد الحكيم سرار بِمصر، وكان ملف كندوسي أحد القضايا التي تناقشها مع مسؤولي فريق الأهلي. كما ذكرته أحدث تقارير الصحافة المصرية.

ويرتبط متوسط الميدان كندوسي (22 سنة) مع نادي “النّسر الأسود” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وخاض ابن بلدية غريس (ولاية معسكر) 41 مباراة مع وفاق سطيف هذا الموسم، في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا، يوجد بينها 37 مواجهة شارك فيها أساسيا. وسجّل 7 أهداف.

وينشط أحمد كندوسي حاليا مع زملائه في المنتخب الوطني المحلّي، الذين يخوضون دورة ودّية رباعية بِأرض الوطن، ما بين الإثنين الماضي والأحد المقبل. تحضرها فرق النيجر والكونغو الديموقراطية والسنيغال.