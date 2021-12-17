العمل بالقوائم الاحتياطية.. وزير التربية يخرج عن صمته

قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لتوظيف الأساتذة في قطاع التربية غبر وارد، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا لخريجي المدراس العليا.

وأوضح بلعابد، الخميس، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بأن الأولوية تعطى لخريجي المدرسة العليا للأساتذة، كما أن صلاحية القوائم الاحتياطية تنتهي تلقائيا عند فتح المسابقة الموالية أو على أقصى تقدير عند انتهاء السنة المالية.

وتابع قائلا “بالسنة لهذا السنة فانه يتعذر علينا تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية بسبب تجاوز الآجال القانون القانونية لاستعمال القوائم الاحتياطية الخاصة بتوظيف برتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي المنظمتين في 2017 ونفس الشي بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم الابتدائي المنظمة في “2018.

وأشار بلعابد إلى أن التوظيف الخارجي هو إجراء استثنائي في غياب المتخرجين من المدارس العليا.

وتابع بلعابد قائلا إن القوائم الاحتياطية في مسابقات التوظيف توضع أساسا على سبيل الاحتياط لتعويض الموظفين المتنازلين الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم، وعند شغور مناصب عمل لأحد الأسباب التالية كالإحالة على التقاعد، التسريح، العزل أوالوفاة.

وأضاف بلعابد أن اللجوء إل القوائم الاحتياطية يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالوظائف العمومية ولا يمكن بأي حال من الأحوال استيعاب كل المدرجين في القوائم الاحتياطية وعددهم يزيد عن 100 ألف.

كما قال أن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية فيما سبق كان الغرض منه توفير بعض المناصب التي كانت مفقودة في بعض المناطق كالجنوب والهضاب العليا وفق تراخيص استثنائية.