-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رسميا.. تأجيل الدخول المدرسي إلى 21 سبتمبر
الجزائر
مسؤول بوزارة الداخلية:

العمل على تهيئة الهياكل المتضررة من الحرائق قبل الدخول الإجتماعي

الشروق أونلاين
  • 148
  • 0
العمل على تهيئة الهياكل المتضررة من الحرائق قبل الدخول الإجتماعي

كشف عبد العزيز دليبة المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأربعاء، عن عمل مصالحه على تهيئة الهياكل الأساسية المتضررة من الحرائق قبل الدخول الاجتماعي القادم”.

وأكد دليبة لدى استضافته في برنامج لقاء اليوم للقناة الإذاعية الأولى، أنّ اللجان التي تمّ تنصيبها، تنشط عبر 26 ولاية مسّها افتعال حرائق الغابات، قائلاً إنّ العمل جارٍ من طرف خبراء في الميدان لتقييم حجم الأضرار التي مسّت ممتلكات المواطنين والمنشآت العمومية كالمدارس والمؤسسات الاستشفائية ومراكز البريد.

وأوضح دليبة أنّ اللجان المذكورة تمتلك خبرة كبيرة في تسير الأزمات وفق التوصيات التي خرجت بها الندوة المنعقدة شهر مارس الفارط والمتعلقة بالأخطار والكوارث التي يمكن أن تمسّ الجزائر على غرار الفيضانات والزلازل والحرائق.

وأشار المتحدث إلى تظافر جهود عدّة قطاعات على غرار شركة سونلغاز التي تشتغل على قدم وساق لإعادة توصيل الكهرباء على مستوى المنازل والمرافق المتضررة، تمامًا مثل وزارة البريد التي باشرت هي الأخرى، إعادة تهيئة الهياكل المتضرّرة، مشيرًا إلى الاهتمام بإعادة تهيئة المدارس المتضررة حتى تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ على أهبة الدخول المدرسي المقبل.

من جهة أخرى ركّز المسؤول المركزي في الداخلية على الطابع الإجرامي للحرائق الأخيرة التي جرى إضرامها في وقت متزامن، كاشفًا عن إشعال عشرين حريق في ظرف 20 دقيقة بولاية تيزي وزو لوحدها، وهو ما يدلّ بحسبه على “النية المبيّتة لأيادي الغدر والإجرام بغية المساس بأمن الجزائر وسلامتها”.

مقالات ذات صلة
حرائق الغابات: جرد وتقييم الخسائر لتعويض المتضررين عبر 26 ولاية

حرائق الغابات: جرد وتقييم الخسائر لتعويض المتضررين عبر 26 ولاية

طالب الابراهيمي يدعو الجزائريين إلى تفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر

طالب الابراهيمي يدعو الجزائريين إلى تفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر

وزارة الدفاع الوطني: 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا تصل الجزائر

وزارة الدفاع الوطني: 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا تصل الجزائر

خيوط الجريمة..

خيوط الجريمة..

أحزاب: دم الشاب إسماعيل في رقبة دعاة العصيان المدني!

أحزاب: دم الشاب إسماعيل في رقبة دعاة العصيان المدني!

فتوى في حرائق الغابات وجريمة المغدور جمال هذا الأسبوع!

فتوى في حرائق الغابات وجريمة المغدور جمال هذا الأسبوع!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد