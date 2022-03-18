-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وزير الشؤون الدينية والأوقاف:

العمل قائم للرفع من مستوى أداء المؤسسات الدينية

ك / ل
  • 68
  • 0
العمل قائم للرفع من مستوى أداء المؤسسات الدينية
وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن العمل قائم للرفع من مستوى أداء المؤسسات الدينية من خلال تفعيل وتنظيم مسابقات مختلفة، إلى جانب مسابقات علوم القرآن المعهودة.

واعتبر الوزير بلمهدي خلال إشرافه بدار القرآن “احمد سحنون” على اختتام فعالية الطبعة الأولى من مسابقة مؤذن المحروسة، أن تنظيم مثل هذه المنافسة في واحدة من أبرز شعائر الدين الإسلامي ممثلة في الآذان، يهدف إلى “الرفع من مستوى الأداء الشرعي والشعائري بالمؤسسات الدينية”.

ونوه السيد بلمهدي بدور المجالس العلمية ومجالس الاقراء التابعة لمديريات القطاع في تنظيم الفعاليات التي تخدم هذه الغاية، إلى جانب حرص تلك المجالس على مسابقات علوم القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا.

كما تطرق إلى رمزية تنظيم مسابقة مؤذن المحروسة عشية إحياء الجزائر لذكرى عبد النصر المصادف لـ19 مارس من كل سنة، وهي الرمزية التي تشير –كما قال– إلى “وحدة اللحمة الوطنية والدينية في أرض الشهداء”.

تجدر الإشارة إلى أن التتويج بلقب مؤذن المحروسة كان من نصيب المؤذن عبد الوهاب رنيمي، والذي كان من بين 138 مترشح تقدموا لهذه المسابقة، في حين أوكلت مهمة التحكيم للجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يحوزون على إجازة في القراءات العشر وسبق لهم التحكيم في مسابقات دولية للقرآن الكريم.

مقالات ذات صلة
ما حدث للعقّار الفلاحي والسّياحي يندى له الجبين

ما حدث للعقّار الفلاحي والسّياحي يندى له الجبين

وزارة التجارة تحدد آخر أجل لتعديل مستخرجات السجلات التجارية قبل إلغائها نهائيا

وزارة التجارة تحدد آخر أجل لتعديل مستخرجات السجلات التجارية قبل إلغائها نهائيا

مصنع للحليب في العاصمة بطاقة إنتاج مليون لتر في اليوم

مصنع للحليب في العاصمة بطاقة إنتاج مليون لتر في اليوم

نشرية جديدة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 29 ولاية

نشرية جديدة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 29 ولاية

الرئيس تبون يوقّع مرسوم إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية

الرئيس تبون يوقّع مرسوم إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية

جائحة كورونا: الحكومة تعلن عن تخفيف اجراءات دخول الجزائر

جائحة كورونا: الحكومة تعلن عن تخفيف اجراءات دخول الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد