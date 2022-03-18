وزير الشؤون الدينية والأوقاف:

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن العمل قائم للرفع من مستوى أداء المؤسسات الدينية من خلال تفعيل وتنظيم مسابقات مختلفة، إلى جانب مسابقات علوم القرآن المعهودة.

واعتبر الوزير بلمهدي خلال إشرافه بدار القرآن “احمد سحنون” على اختتام فعالية الطبعة الأولى من مسابقة مؤذن المحروسة، أن تنظيم مثل هذه المنافسة في واحدة من أبرز شعائر الدين الإسلامي ممثلة في الآذان، يهدف إلى “الرفع من مستوى الأداء الشرعي والشعائري بالمؤسسات الدينية”.

ونوه السيد بلمهدي بدور المجالس العلمية ومجالس الاقراء التابعة لمديريات القطاع في تنظيم الفعاليات التي تخدم هذه الغاية، إلى جانب حرص تلك المجالس على مسابقات علوم القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا.

كما تطرق إلى رمزية تنظيم مسابقة مؤذن المحروسة عشية إحياء الجزائر لذكرى عبد النصر المصادف لـ19 مارس من كل سنة، وهي الرمزية التي تشير –كما قال– إلى “وحدة اللحمة الوطنية والدينية في أرض الشهداء”.

تجدر الإشارة إلى أن التتويج بلقب مؤذن المحروسة كان من نصيب المؤذن عبد الوهاب رنيمي، والذي كان من بين 138 مترشح تقدموا لهذه المسابقة، في حين أوكلت مهمة التحكيم للجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يحوزون على إجازة في القراءات العشر وسبق لهم التحكيم في مسابقات دولية للقرآن الكريم.