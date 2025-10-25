العمل والضمان الاجتماعي محور تعاون متجدد بين الجزائر والسودان

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، خلال استقباله وزيرة دولة للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لجمهورية السودان، سليمى إسحق محمد الخليفة، بمقر الوزارة، على إرادة الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي مع السودان في مجالات العمل والحماية الاجتماعية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وشدد الوزير سايحي خلال اللقاء الذي جرى يوم الخميس، على أهمية تطوير الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى عملي وفعّال، مبرزًا الجهود التي تبذلها الجزائر لتوسيع شمولية منظومة الضمان الاجتماعي، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي، فضلًا عن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وترقية العمل اللائق وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية.

وأشار الوزير إلى الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الجزائر في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية ودعم ريادة الأعمال في إطار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الشباب على ولوج سوق العمل من خلال آليات دعم متعددة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أشادت الوزيرة السودانية بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجالي العمل والحماية الاجتماعية، معبرة عن اهتمام بلادها بالاستفادة من الخبرة الجزائرية، لاسيما في مجالات تكوين الموارد البشرية والثقافة العمالية والسلامة المهنية. كما استعرضت أبرز التدابير التي تبنتها السودان للحفاظ على استدامة منظومة الضمان الاجتماعي الوطنية.

وشكل اللقاء، الذي حضره سفير السودان وإطارات من الجانبين، فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ميادين العمل والضمان الاجتماعي، وتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن إرادتهما المشتركة في تفعيل آليات التنسيق التقني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يعزز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويدعم مسار التعاون بين الجزائر والسودان.