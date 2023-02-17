“العميد” بدون مدرب بعد فشل المفاوضات مع بوقرة والبدري

لهذه الأسباب تم معاقبة حارس المولودية فريد شعال

أكد رضوان الفالحي، مساعد مدرب نادي مولودية الجزائر، أنه من قرر معاقبة فريد شعال حارس الفريق، من المشاركة رفقة الفريق الأول، في لقاء الكأس أمام شبيبة الساورة، نافيًا أن يكون للقرار صلة بالصلاة.

وقال الفالحي، في تصريحات لإذاعة “إي أف أم” التونسية: “القرار لم يكن له أية علاقة بالدين ولا بصلاة الجمعة، فريقنا كان في معسكر مغلق قبل المباراة، والحارس غادر بدون إذن”. وأضاف: “أنا من اتخذت قرار استبعاد شعال عن مباراة الساورة، فالحارس غير منضبط، وكانت له سوابق في هذا الشأن، لكن بعض الأطراف استغلت القصة لتهييج الجماهير”. وواصل: “الجو أصبح سيئا في الفترة الأخيرة، وطبيعة فوزي البنزرتي (مدرب الفريق) تجعله يرفض أن تمس كرامته، وحشر اسمه في أمور قد تضر بشخصه، فقرر المغادرة بشكل حضاري رغم محاولة الإدارة إقناعه بالبقاء”. ونفى الفالحي الشائعات التي روجتها بعض الأطراف، بشأن تآمره ضد البنزرتي للإشراف على تدريب الفريق الأول، بعد رحيله.. قائلا: “من العار أن يقول البعض ذلك، أنا شخص يحترم مبادئه، ومن باب الأخلاق والاحترام أتيت معه، وسأغادر معه”.

يذكر أن إدارة مولودية الجزائر قد فسخت تعاقدها مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي يكون قد دخل في اتصالات مع فريق النجم الساحلي، علما أن المولودية لم تجد مدربا للإشراف على عارضتها الفنية بعد رفض المدرب الوطني لأقل من 23 سنة مجيد بوقرة تولي العارضة الفنية للفريق، وكذا المدرب المصري حسام البدري الذي لا يسمح له القانون بتدريب ناديين بالجزائر في موسم واحد..