العميد يريد حسم البطولة وأبناء سوسطارة من أجل مشاركة قارية

الفوز سيمنح اللقب رسميا للمولودية في حال تعادل "السياربي" و"السياسي"

يحتضن ملعب 05 جويلية الأولمبي، أمسية الغد قمة لقاءات الجولة الـ26 من المحترف الأول، بين متصدر الترتيب مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، في داربي مثير تتباين فيه الأهداف، بين العميد الذي يريد حسم اللقب، وأبناء سوسطارة الذين يسعون للاقتراب أكثر من الوصافة، وضمان مشاركة قارية الموسم القادم.

ورغم أن الأفضلية تصب في مصلحة زملاء يوسف بلايلي، كأفضل فريق في البطولة بأفضل هجوم ودفاع، إلا أن واقع الميدان كشف لنا في العديد من المرات، أن لقاءات الداربي ترفض الخضوع لأي مقياس، والأفضل يوم اللقاء هو من يحسم النتيجة لصالحه، ما يجعل الإثارة منتظرة في المواجهة بين الفريقين.

المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر أمير بوميل، حث أشباله على ضرورة الفوز بالمواجهة، وإنهاء الموسم بأكثر أريحية، خاصة وأن الفوز أمسية الغد مع تعادل الوصيفين، قد يعجل بمنح اللقب رسميا لزملاء بن خماسة، وقبل أربع جولات عن نهاية الموسم، رغم صعوبة المأمورية أمام فريق يريد الفوز وضمان مشاركة قارية الموسم القادم، بعدما تلاشت أحلامه في التتويج بكأس الجزائر، خلال نصف النهائي أمام شباب بلوزداد.

في الجهة المقابلة، سيسعى المدرب الإسباني للاتحاد غاريدو، من أجل إلحاق الهزيمة بغريمه، خاصة وأن الفوز سيعيد الهدوء داخل بيت الفريق، بعد الإقصاء من نصف نهائي، وخروجهم من كأس الكاف بسبب فضيحة الخريطة المزعومة لنهضة بركان، ما يجعل الفوز ضروريا لإنقاذ الموسم، والمشاركة في كأس رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم، خاصة وأنه يحوز ثلاثة لقاءات متأخرة.

بوسليو وواتارا خارج الخدمة

تشهد مواجهة الغد غياب مهاجم إتحاد العاصمة بوسليو، بالإضافة إلى واتارا في الجهة المقابلة، ما شكل ضربة موجعة للثنائي غاريدو وبوميل في هذه المواجهة، بالنظر لإمكانياتهما الكبيرة، وقدرتهما على منح الإضافة في التشكيلة، كما من المنتظر أن يواصل المدرب الإسباني للاتحاد إبعاد أتيبا وميريلي، عن التشكيلة الأساسية، بعد الملاسنات التي حدثت بين المدرب واللاعب الكاميروني، ما جعله يغيب عن التشكيلة الأساسية في اللقاءات الأخيرة، بالإضافة إلى ميريلي الذي مر على مجلس التأديب، غير أن مشاركته ستكون ضئيلة بالنظر لاعتماد غاريدو على الثلاثي بن زازة شيتة وبوحنشوش.

واتارا: متفائل بقدرة زملائي على تحقيق الفوز واللقب

أبدى روماريك واتارا متوسط ميدان مولودية الجزائر ثقته الكبير في زملائه من أجل قيادة الفريق للفوز بالداربي، وحسم لقب البطولة، حيث قال في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق: “نسعى للفوز ودون البحث عن نقطة التعادل، بصراحة نريد أن نسعد جمهور مولودية الجزائر”.

وأضاف صاحب 19 سنة: “الآن علي تغيير وجهة التحضيرات بالنسبة لشخصي، واطلب من الزملاء من أجل بذل كل الجهود من أجل الفوز وترسيم الفوز، رغم صعوبة المهمة خاصة أننا سنواجه فرق قوية مثل اتحاد العاصمة والجياسكا وشباب بلوزداد”.

عن إصاباته التي أنهت موسمه الكروي، قال الإيفواري: “عملت جيدا من أجل العودة إلى لكن تلقيت خبر صدمني بإنهاء الموسم الكروي بالنسبة لي، لقد كانت إصابة خطيرة”.

الاتحاد يريد الثأر لنفسه من خيبتي الكاف والكأس

كما يولي المدرب الإسباني لاتحاد العاصمة وجل اللاعبين، أهمية كبيرة لاحتلال المرتبة الثانية مع نهاية الموسم، من أجل مواصلة المشاركات الإفريقية، وإنقاذ الموسم، بعد الخروج من كأس الجزائر في دور النصف نهائي أمام شباب بلوزداد، ونصف نهائي كأس الكاف بسبب فضيحة الخريطة المزعومة لنهضة بركان المغربي، رغم أن كل الترشيحات كانت في صالح الاتحاد كرويا من أجل الحفاظ على التاج الإفريقي، ما يجعل لقاء الغد مهما لزملاء رضواني من أجل إعادة ترتيب الأوضاع وبداية المنعرج نحو تحقيق المرتبة الثانية التي ستكون بمثابة إنجاز هذا الموسم، في ظل الفترات الصعبة التي مر بها الفريق.

بلايلي للتأكيد قبل تربص الخضر

وسيكون نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي محط أنظار المتتبعين، خاصة وأنه تلقى دعوة من أجل الدخول في تربص للمنتخب الوطني الجزائري، تحسبا لتصفيات كأس العالم 2026، بعد المستوى الكبير الذي ظهر به في الأونة الأخيرة، وتربعه على عرش هدافي البطولة، قد يدفعه لتقديم مباراة كبيرة أمسية الغد، عكس لقاء الذهاب الذي مر فيه جانبا، وكان أسوء عنصر فوق أرضية الميدان، ليكون بلايلي أمام فرصة لإعادة الاعتبار لنفسه، وقيادة الفريق للفوز والتتويج بلقب البطولة الغائب عن خزائن النادي لأكثر من 14 سنة.

التذاكر نفدت بشكل قياسي ومفاجآت بالجملة منتظرة

وستشهد المواجهة حضور جمهور قياسي، مثلما كان عليه الحال في لقاء الذهاب، حيث نفدت التذاكر في وقت قياسي، بعد طرحها في أكشاك ملعبي 05 جويلية وبولوغين، ما ينبئ بحضور جماهيري كبير، خاصة وأن اللقاء سيجرى في يوم عطلة، كما ستكون الأنظار مشدودة بصفة كبيرة من طرف الجماهير العريضة، نحو المدرجات، التي ستشهد إبداعا آخر من طرف “التراس” المنعرج الجنوبي، والشمالي، بعد الصور الجميلة التي صنعها الثنائي في الذهاب، وتغنت بها مختلف وسائل الإعلام العالمية، التي اندهشت مما فعلته الجماهير الجزائرية، ما يجعل الجميع ينتظر لقاء الغد بفارغ الصور لرؤية تلك اللوحات الفنية، والتي أعادت الروح للداربي العاصمي في السنوات الأخيرة.

تشكيلة الفريقين المحتملة:

إ. الجزائر: بن بوط – رضواني- بلعيد – عليلات – دهيري – بن زازة- بوخنشوش – شيتة- بلقاسمي- باشا- أتيبا

م. الجزائر: رمضان – حلايمية- موالي- غزالة – عبد اللاوي – زوغرانا – بن خماسة- ثابتي – بلايلي – نعيجي- بايزيد

برنامج اللقاءات (الجمعة 17:00 سا)

مولودية الجزائر – اتحاد الجزائر ( ملعب 05 جويلية 18:00)

اتحاد السوفي – نجم مقرة (ملعب أول نوفمبر الوادي)

أولمبي الشلف- اتحاد خنشلة (ملعب بومزراق الشلف)

شبيبة الساورة – نادي بارادو (ملعب 20 أوت ببشار)

مولودية البيض – شبيبة القبائل (ملعب مجدوب بالبيض)

شباب قسنطينة – شباب بلوزداد (ملعب حملاوي بقسنطينة)

مولودية وهران – وفاق سطيف (ملعب أحمد زبانة وهران)

نجم بن عكنون – اتحاد بسكرة (ملعب 20 أوت العاصمة)