“العميد” يطير نحو ليبيريا

شدّ وفد نادي مولودية الجزائر لِكرة القدم مساء الأربعاء، الرّحال جوّا نحو العاصمة الليبيرية منروفيا.

واستقلّت إدارة المولودية طائرة خاصّة تابعة لِشركة “الخطوط الجوّية الجزائرية”.

ويستعدّ “العميد” لِمواجهة مضيّفه نادي فاسيل الليبيري، بِرسم ذهاب الدور الأول لِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وتُجرى هذه المباراة السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا محلّيا، والخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

ويحتضن هذه المواجهة ملعب “صامويل كانيون دو” المعشوشب اصطناعيا، والذي يتّسع لِنحو 22 ألف متفرّج.

وكانت هذه المنشأة الرياضية مساء العاشر من سبتمبر 2024، قد احتضنت أطوار مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيّفه الليبيري، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وانتهت بِفوز رجال فلاديمير بيتكوفيتش بِثلاثية نظيفة (الصورة الرابعة والأخيرة المُدرجة أدناه).